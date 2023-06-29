Fransa’da 17 yaşındaki genci öldüren polis tutuklandı

Fransa’da’da 27 Haziran’da, ‘dur’ ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldüren polis memuru ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklu yargılanacak.

“Nael için ayaklan.” (Fotoğraf: AA)

Fransız basınındaki habere göre Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin ‘kasten öldürme’ gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti.

38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesi’ne sevk edildi.

Genç için ülke çapında protestolar düzenlendi. Polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. En az 150 kişi gözaltına alındı.

Protestolar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz’a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fotoğraf: AA

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.