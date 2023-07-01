Kur şoku: Apple Türkiye’den beşinci zam

Teknoloji devi Apple, Türkiye’de fiyatlara yılın beşinci zammını yaptı. Buna göre en düşük iPhone 14 fiyatı 42 bin 999 liradan 47 bin 999 liraya yükseldi.

Fotoğraf: Apple

Dolar/TL kurundaki yukarı hareket ithal ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Yeni güncellemeye göre en düşük iPhone 14 fiyatı 47 bin 999 lira oldu.

iPhone 14’ün 512 GB’lık en yüksek modelinin fiyatı 52 bin 999 liradan 59 bin 499 liraya yükseldi.

iPhone 14 Plus’ın 128 GB’lık en düşük modeli 46 bin 999 liradan 52 bin 499 liraya, 512 GB’lık en yüksek modeli 57 bin 499 liradan 64 bin 999 liraya yükseldi.

En yüksek iPhone 14 Pro Max 85 bin 999 lira

iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB’lık cihazın fiyatı 61 bin 499 TL’ye çıktı.

iPhone 14 Pro Max 128 GB 58 bin 999 liradan 65 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro Max 1 TB 76 bin 999 liradan 85 bin 999 liraya çıktı.