Kurban Bayramı’nda yaklaşık 30 bin ‘acemi kasap’ hastaneye başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı’nda yaklaşık 30 bin acemi kasabın hastanelere başvurduğunu söyledi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebiyle 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü.”

Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2023

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran – 1 Temmuz arasında kutlandı.