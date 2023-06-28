Cerrahlar teyakkuzda: Acemi kasaplar hastaneye akın etti

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan yurdun dört köşesindeki çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Fotoğraflar: AA

Kurban keserken parmağından yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen kasap Dursun İşleyiş, başından geçenleri gülerek anlattı.

AA’nın haberine göre uzun yıllardır kasaplık yaptığını ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan İşleyiş, şöyle konuştu: “Öyle bir kestim ki parmağım koptu, yılların bütün yorgunluğu, acısı çıktı. Artık usta oldum. Canım çok acımasına rağmen halime gülüyorum. Kurban sahipleri kemikleri keserken çok konuşunca dikkatim dağıldı, elimde sızı hissedince durumu anladım. Baktım orta parmağım yok, yüzük parmağım da sallanıyor. Herkes işi bıraktı parmağımı aradı ama kendim buldum. Dörtlüleri yakarak roket gibi hastaneye koştuk.”

Vatandaşları, kasapların işine karışmaması konusunda uyaran İşleyiş, “Lütfen kasaplar işini yaparken meraklı kurban sahipleri gelip konuşturmasınlar. Sabahtan beri 15 hayvan kestim, son 2 tane kalmıştı ki kendimi kestim. Şimdi buradan ameliyathaneye gideceğim” dedi.

‘Tamamen ihmal’

Sami Çuhadar da 40 yıldır kasaplık yaptığını belirterek, bir anlık dalgınlıkla elini kestiğini söyledi. Çuhadar, “Bizimki acemi kasaplık değil, tamamen ihmal. Kasaplar da elini kesebiliyor, dalgınlığa dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kemik keserken elini hızar makinesine kaptıran acemi kasap İsmail Altın ise “Ne yazık ki merakımızdan duramadık. Artık tövbe ettim, gelecek sene elimi dokunmayacağım. İşi ehline bırakacağım” dedi.

Doktorlar hazır

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Burak Yaşar, Kurban Bayramı’nın birinci günü olmasına rağmen oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan ve hastaneye başvuran pek çok kişinin olduğunu dile getiren Yaşar, “58 asistanımız ve 5 cerrahi hocamızla acemi kasaplar için teyakkuz halindeyiz. Kendi kurbanını kesmeye çalışan vatandaşlarımız aynı zamanda ellerini de kesiyorlar. Şimdiye kadar 50 kadar hastaya müdahale ettik, çoğunu ameliyata aldık. Akşam saatlerine kadar hastaneye başvuran sayısı 100’e ulaşacaktır, diye düşünüyoruz” diye konuştu.