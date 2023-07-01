Mevduat faizleri, politika faizinin iki buçuk katı

Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 40,72’ye yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde Merkez Bankası’nın faizleri indirmesiyle enflasyonun düşeceği, Türk Lirası’nın da değer kazanacağı öne sürülmüştü. Ekonomistlerse bunu mantıklı bulmadıklarını söylemişti.

Politika faizi, Eylül 2021’den beri indirilmeye başlamış ve Kasım 2022’de tek haneye çekilmişti ancak bu sırada piyasanın uyguladığı faizler fırlamıştı.

Bu politikalar doğrultusunda ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Merkez Bankası’na getirilen Erkan liderliğinde ilk kez 22 Haziran’da toplanan para politikası kurulu da faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkartmıştı. Ancak, bu artış oranı piyasa tarafından yeterli bulunmadı ve döviz kurları fırladı.

‘Artırılmış faiz oranı’ bile piyasanın uyguladığı faiz oranlarının epey altında.

Merkez Bankası verilerine göre 16 Haziran 2023 haftası itibarıyla bankaların Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verdiği yıllık faiz ortalaması yüzde 40,72’ye yükseldi.

Bu durumda merkez bankasının uyguladığı politika faizi, piyasa faizlerinin 2,7 katı.