Akşam Postası / 1 Ocak 2022

İstanbul’un enflasyonu yüzde 30’u geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıkladı.

AKP’li Birinci: Zam geldiği gibi gider

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci, ‘zamların geldiği gibi gideceğini’ söyledi.

Omicron’un yükselişi: Avrupa’da günlük vaka sayılarında peş peşe rekorlar

Covid-19’un Omicron varyantı Avrupa’da birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke Britanya olurken, İtalya’da günlük rekor vaka sayısına ulaşıldı.

Şahin ve Türeci’nin resimlerinin avro banknotların üzerine basılması önerildi

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif edildi.

‘Dünyanın en yaşlısı’ denen ağacın gerçek yaşını ortaya çıkaranlara 20 ay hapis

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‘Türkiye’nin ve dünyanın en yaşlı ağacı’ olarak tanıtılan porsuk ağacının gerçek yaşını ortaya çıkarmak için çalışma yürüten orman mühendislerine 20 ay hapis cezası verildi.

Dolar bazlı kayıp büyük: Borsada 2021 nasıl geçti?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2021’in son üç ayındaki çıkışıyla yılı TL bazında yüzde 25,8 getiriyle tamamladı. Dolar bazlı bakıldığındaysa yüzde 29,3 kayıp var.

Taksiciler zamlı tarife kuyruğunda

Fotoğraf: AA

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36’lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Satılmayan biletlere çıkan ikramiye Twitter’ı kızdırdı: ‘Kazanan yine tüpçü oldu’

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve biletlerden yalnızca birinin satılmış olması Twitter’ın gündeminde.

İstanbul’da köprü geçişine örtülü zam

İstanbul’da 2022 yılında Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlendi.

DW analizi: Almanya-Türkiye ilişkilerinde fırtına öncesi sessizlik mi yaşanıyor?

Olaf Scholz’un başbakanlığındaki yeni Alman hükümeti için Türkiye ile ilişkilerin bu yılın en zorlu dış politika başlıklarından birini oluşturduğu, ilişkilerde ‘fırtına öncesi sessizlik’ endişesinin hakim olduğu belirtildi.

Danıştay’dan go-kart kararı: İşletmeler yeterlilik belgesine sahip olmalı

Danıştay, go-kartın ‘bir motor sporu olduğu‘ ve bu yönde faaliyet gösteren işletmelerin yeterlilik belgesine sahip olması gerektiğine karar veren yerel mahkeme kararını onadı.

Aşı için gittiği sağlık merkezinde doktora saldırdı

İstanbul’da aşı için aile sağlığı merkezine giden bir kişi doktora saldırdı.