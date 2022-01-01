Hollywood Reporter’dan ‘arka arkaya izlemelik’ 15 dizi önerisi: Kulüp de listede

ABD’nin köklü sinema ve TV dergilerinden Hollywood Reporter bölümleri arka arkaya izlemelik (binge-watch) 15 uluslararası dizi önerisini sıraladı.
Listede Netflix’in yerli yapımlarından ‘Kulüp‘ dizisi de yer aldı.
Dergi diziyi şu sözlerle tanıttı: “Netflix’in Türkçe orijinal yapımları arasında önce çıkan ‘Kulüp’ biraz aile dramı, biraz gizem/suç, biraz tarih dersi; 1950’ler İstanbul’unun kozmopolit, etnik çeşitliğin olduğu bir topluma dalış. Gökçe Bahadır, Türkiye’deki Sefarad Yahudi cemaatinin bir üyesi Matilda’yı canlandırıyor. Gençken işlediği bir cinayet nedeniyle hapisten çıkan kadın, ayrı kaldığı kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışırken, bir yandan şehrin tabuları yıkan gece kulübünde çalışmaya başlıyor. Farklı türlerin, kültürlerin ve dillerin (Sefarad Yahudilerinin dili Ladino dahil) sarhoş edici bir karışımı.”
Listedeki diğer diziler şöyle:
*Gomorrah (İtalya)
*Dr. Brain (Güney Kore)
*Kamikaze (Danimarka)
*D.P. (Güney Kore)
*We Children From Bahnhof Zoo (Almanya)
*Spiral (Fransa)
*My Name (Güney Kore)
*No fue mi culpa: México (Meksika)
*Countrymen (Norveç)
*Forbydelsen (Danimarka)
*Para-We Are King (Almanya)
*Malayerba (Kolombiya)
*Golden Life (Macaristan)
*Call My Aget (Fransa)