Aşı için gittiği sağlık merkezinde doktora saldırdı

İstanbul’da aşı için aile sağlığı merkezine giden bir kişi doktora saldırdı.

AA’nın aktardığına göre dün öğle saatlerinde Avcılar ilçesinde bulunan Tahtakale Mahallesi’ndeki 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Covid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi.

Öğle arası olduğu ve BioNTech için altı kişinin tamamlanması gerektiği söylenince Mehmet Saib E. ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.’nin saldırısına uğradı.

Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor saldırganın elinden kurtarıldı.

Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahsın tartıştığı doktora yumruk atması ve diğer sağlık çalışanlarının araya girerek ayırmaları yer alıyor.