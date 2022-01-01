Şahin ve Türeci’nin resimlerinin avro banknotların üzerine basılması önerildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.
Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, “Onların çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı” dedi.
Körner ayrıca Şahin ve Türeci’nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.
1 Ocak 2001’de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20’nci yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.