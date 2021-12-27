Türeci ve Şahin, AB’nin ilham verenler listesinde ilk sırada

Avrupa Birliği’nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olay ve kişiler listesinin ilk sırasında Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

AA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu’nun sosyal medya hesabından liste paylaşılırken, 2021’in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.

İlk sırada ‘bilimin gücü’ başlığı altında yer alan Şahin ve Türeci’nin Covid-19 aşısını geliştirip milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Almanya’da Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, “Herkes için ilham verici” ifadesi kullanıldı.

Listesinin ikinci sırasında ‘dayanışmanın gücü’ başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada ‘fikirlerin gücü’ başlığıyla Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın başlatılmasına yer verildi.

Listede, ayrıca, yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa’yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35’inci yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio’nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanması ile iki yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.