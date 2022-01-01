AKP’li Birinci: Zam geldiği gibi gider

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci, ‘zamların geldiği gibi gideceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Facebook

Yeni yılda doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zam dün gece açıklanmıştı.

Twitter’dan zammı değerlendiren Birinci, “Zam geldiği gibi gider…” diye yazdı. AKP’li yönetici, ‘anlık tepkiye lüzum olmadığını’ belirtti.

Birinci, ‘daha önce kendilerinin başardığını, yine el ele başaracaklarını’ ifade ederek “Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede…” ifadesini kullandı.

Birinci daha sonra şunları kaydetti: “Zam geldiği gibi gider demişiz hoplamış botlar… Dolar da yükseldiği gibi düşer demiştik, hoplamışlardı, ne oldu? Twitter azgınlarını sakın milletimizin çoğunluğu sanmayan… %0.00001 bu zıpzıplar…”

Şu tweetimi alıntılayarak hakaret edenlere bir bakın. Normalde yüz yüze yapabiliyorlar mı? Hayır, her zaman dışardayız. Sosyal Medya'dan efeleniyorlar. Neden? Çünkü burada hukuk yok, maalesef… https://t.co/lRsdxWUT6K — Mücahit Birinci (@birincimucahit) January 1, 2022