Akşam Postası / 1 Mayıs 2022

Garo Paylan: Akşener beni kurtlar sofrasına attı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yedi yıldır aynı teklifi vermesine rağmen bu yılki ‘hezeyan hali’ni ‘Meral Akşener’in topa girmesi‘ne bağladı.

Kavala: Hükümet AİHM’e ‘Seni aldattım’ diyor

Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bir anlamda “Seni tanımıyorum” dediğini söyledi.

Salgın nedeniyle iptal edilen düğünün ücreti için mahkemeden iade kararı

İzmir 6’ncı Tüketici Mahkemesi, salgın nedeniyle düğünü iptal olan gelin ve damat adayının düğün salonu işletmesine ödediği paranın iadesine karar verdi.

Antalyaspor: Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik

Fotoğraf: AA

Antalyaspor’un dün Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamasında, “Futbol sahasında futbolcu darbedilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı” dendi.

Marmara Denizi’nin tabutuna bir çivi daha: Ergene’nin atıklarıyla ‘ihanet’ devam ediyor

Geçen yıl kabusumuz olan müsilaj bu yıl da havaların ısınmasıyla beraber yeniden ortaya çıktı. Görünen o ki hayatımızda olmaya devam edecek. Çünkü müsilaja neden olan etkenler kaldırılmadı. Bırakın ortadan kaldırılmasını müsilajı tetikleyecek uygulamalar devam ediyor. Bunlardan biri de Ergene Derin Deniz Deşarjı adlı proje.

Aspirinde son karar: Kalp damar hastalığınız yoksa almayın, yarardan çok zararı var

Son bilimsel araştırmaların analizlerine göre kalp damar hastalığı bulunmayanların koruyucu amaçlı aspirin almasının yararından çok, zararı var. Hastalık tanısı bulunanlar için doktor kontrolünde kullanma önerisi hala geçerli.

İstanbul’un enflasyonu yüzde 80’i gördü

İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 79,97’yi gördü. Nisan’da aylık artış 11,36.

Kılıçdaroğlu: 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Nesli tehlike altındaki tür görüntülendi: Yedili gruplar halinde uyuyorlar

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları görüntülendi.