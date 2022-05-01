Kılıçdaroğlu: 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

CHP lideri, şunları yazdı: “Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil…

Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs”

İki yıl aranın ardından 1 Mayıs

1 Mayıs, ‘corona’nın salgına dönüştüğü 2020’de ve geçen yıl kitlesel olarak meydanlarda kutlanamamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş ve pandemiyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasının önü açıldı.

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emekçiler 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre bugün İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürümek isteyen en az 130 kişi gözaltına alındı.