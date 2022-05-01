1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen en az 130 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’na yürümek isteyen en az 130 kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

1 Mayıs, ‘corona’nın salgına dönüştüğü 2020’de ve geçen yıl kitlesel olarak meydanlarda kutlanamamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş ve pandemiyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasının önü açıldı.

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emekçiler 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre Taksim’e yürümek isteyen en az 130 kişi gözaltına alındı. ÇHD, gözaltıların büyük kısmının sağlık kontrolü ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceğini aktardı.

Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü de çekim sırasında gözaltına alındı.

Gazeteci Umut Taştan, Akaretler’de bir polisin Gençlik Komiteleri üyesi bir kadının yüzüne biber gazı sıkmasını görüntüledi.