İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınanların sayısı 192’ye yükseldi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’na yürümek isteyen 192 kişi gözaltına alındı.

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1 Mayıs, ‘corona’nın salgına dönüştüğü 2020’de ve geçen yıl kitlesel olarak meydanlarda kutlanamamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş ve pandemiyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasının önü açıldı.

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emekçiler 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırmıştı.

AA’nın aktardığına göre bugün akşam saatlerine kadar gözaltına alınanların sayısı 192’yi buldu.

Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü de çekim sırasında gözaltına alındı.

Gazeteci Umut Taştan, Akaretler’de bir polisin Gençlik Komiteleri üyesi bir kadının yüzüne biber gazı sıkmasını görüntüledi.