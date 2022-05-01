Şampiyonluk kutlamasında yedi taraftar hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor’un Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlama yapan yedi taraftar hastaneye kaldırıldı.
Bordo-mavili ekip, 38 yıl aradan sonra, ligin bitiminde üç hafta kala tarihindeki yedinci şampiyonluğunu dün akşam ilan etmişti. Trabzonsporlular sokaklara dökülerek saatlerce şampiyonluğu kutlamıştı.
Bazı taraftarlar kutlamalar sırasında fenalaştı.
Konfeti patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan, meşale dumanından etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayan ve göğüs ağrısı oluşan yedi kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesini ardında hastanelere kaldırıldı.
Kentte 14 ambulans ile 75 sağlık personeli şampiyonluk kutlamalarında görevliydi.