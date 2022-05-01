Antalyaspor: Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik

Antalyaspor’un dün Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamasında, “Futbol sahasında futbolcu darbedilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı” dendi.

Şampiyonluk maçında uzatmaların oynandığı 90+4’üncü dakikada bazı Trabzonsporlu taraftarlar maçın bittiğini sanarak sahaya inip şampiyonluğu erken kutlamıştı.

Yetkililer maçın henüz bitmediğini anons etmiş; güvenliğin uğraşlarından sonra taraftarlar sahadan çıkmış ve yedi dakika sonra mücadele yeniden başlamıştı.

Açıklamada, Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin’in sahadaki kalabalığın arasından eğilerek uzaklaşmaya çalıştığı fotoğraf karesine de yer verildi. (Fotoğraf: Twitter)

Açıklamada, Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin’in sahadaki kalabalığın arasından eğilerek uzaklaşmaya çalıştığı fotoğraf karesine de yer verildi.

Kulübün açıklamasında Antalyaspor’un Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeyi hedeflediği yazılarak şunlar dendi: “Bu nedenle saha içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz, saha içindeki mücadeleden bahsediyoruz. Geçmişten bugüne kadar hep saha içinde kalmaya çalıştık, bunu da başardık. 30 Nisan gecesi olduğu gibi. Futbolcularımız aslanlar gibi mücadele etti, adeta futbol dersi verdi, şampiyon takıma yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 13 maçlık yenilmezlik rekorumuzu yineleyip hedefimizi diri tutmayı başardı ve camiamızı gururlandırdı.

Ancak karşılaşma tamamlanmadan önce binlerce Trabzonspor taraftarının sahaya girmesi nedeniyle yönetimimiz, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve delegasyonumuzun can güvenliği tehlikeye atıldı. Futbolcularımız arbedenin ortasında kaldı. Birçoğu çıkış tüneline giderken sayısız darbe ve yumruğa maruz kaldı. Yönetim olarak hemen müdahale ettik, gerekli girişimleri anında yaptık, oyuncularımızın güvenliğini sağladık.”

‘Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız’

“Türk futbolu için takımımızı sahadan çekmedik, kaos istemedik, saha içinde kalmaya devam ettik” denen açıklamada, şöyle devam edildi: “Ancak karşılaşmanın bitimiyle sahaya inen Trabzonspor taraftarı özellikle iki futbolcumuzu darp ederek en hafif tabirle çağ dışı bir görüntü sergilemeye maçtan sonra da devam etti. Sadece 5 dakika önce benzer bir görüntü yaşanmasına rağmen gerekli önlemleri alamayan güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesine şahit olduk.

Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzdan vazgeçmeyecek, sahada kalmayı sürdüreceğiz. Şu konunun altını çizmek istiyoruz. Futbol sahasında futbolcu darp edilmemeli, sahalar futbolcuların canlarını zor kurtardığı yer olmamalı. Ne bizim ne de bir başka takımın futbolcusunun darp edilmesine, daha doğrusu Türk futbolunun yumruklanmasına asla seyirci kalmayacağız. Futbol Federasyonu ve kurullarının alacağı kararların, vereceği cezaların takipçisi olacağız.”