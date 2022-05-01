Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.
Twitter hesabından “Birasever dostlar! Sizlere üzücü haberim var” diye yazan Aybaş, çoğunluğu ithal olmak üzere bira çeşitlerine zam geldiğini belirtti.
Platform başkanı şunları yazdı: “Bira ve şarap bir zamanlar en ucuz içkiydi. Çok değil 1-2 sene önceye kadar öyleydi. Bir kültür zamlarla yok ediliyor, zamlarla yasaklanıyor.”
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği ise zammın 5 Mayıs itibariyle geçerli olacağını bildirdi.