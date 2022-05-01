Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geldiğini duyurdu.

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Twitter hesabından “Birasever dostlar! Sizlere üzücü haberim var” diye yazan Aybaş, çoğunluğu ithal olmak üzere bira çeşitlerine zam geldiğini belirtti.

Platform başkanı şunları yazdı: “Bira ve şarap bir zamanlar en ucuz içkiydi. Çok değil 1-2 sene önceye kadar öyleydi. Bir kültür zamlarla yok ediliyor, zamlarla yasaklanıyor.”

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği ise zammın 5 Mayıs itibariyle geçerli olacağını bildirdi.