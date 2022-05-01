Emniyet: Bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan zanlı gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kişisel verilerin hack’lendiği iddiasıyla bazı gazetecileri dolandırmaya çalıştığını belirttiği şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.

Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı. ‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ suçundan 19 Nisan’da tutuklanan Haskoloğlu, 27 Nisan’da tahliye edilmişti.

Altaylı: Bu bilgiler başkasının eline geçmez

Hükümet kanadı herhangi bir veri sızıntısı olmadığını savunurken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı dahil olmak üzere bazı gazeteciler ‘hacker’ların kendilerine kişisel bilgilerini gönderdiğini’ kaydetmişti.

Altaylı, 30 Nisan’daki yazısında bazı kişilerin kendisine kişisel verilerini gönderdiğini belirterek “Ama herkes bilsin ki, İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması gerçeği yansıtmıyor E-Devlet hacklenmiş. Bunca bilgi başka türlü kimsenin eline geçemez” diye yazmıştı.

Emniyet: Dolandırıcılık şebekesinin işi

EGM aynı gün Altaylı’ya verdiği yanıtta e-devlet’teki verilerin sızdırılmadığını vurgularken, dolandırıcılık şebekesinin kişisel verileri ele geçirip dolandırıcılık yapmaya çalıştığını aktarmış, üç kişi hakkında adli işlemlere başlandığını aktarmıştı.

Bir kişi gözaltında

EGM’nin bugünkü açıklamasında başta Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada Bursa’da yaşayan 17 yaşındaki K.C.’nin gazetecileri dolandırmaya çalıştığı ve polis tarafından yakalandığı dile getirildi.