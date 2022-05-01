İnşaat işçisinden kendisini ablukaya alan polise: Oturduğun evi ben yaptım, niye vuruyorsun?

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na yürümesi engellenen inşaat işçisi kendisini ablukaya alan polise tepki gösterdi: “Oturduğun evi ben yaptım, niye vuruyorsun?”

Görsel: Twitter

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emekçiler 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırmıştı.

İstanbul Valiliği’nin aktardığına göre Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’na yürümek isteyen 164 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Zeynep Kuray’ın aktardığı görüntülere göre Şişli’de yürümesi ablukayla engellenen inşaat işçisi polislere şu sözlerle sitem etti: “Niye vuruyorsun ? Ben inşaat işçisiyim oturduğun evi ben yaptım, sana emir verenlerin oturduğu yeri de bugün yasaklanan Taksim’i de ben yaptım.”