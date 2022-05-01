Erdoğan’dan ‘alım gücü’ mesajı: Kayıpları kısa sürede telafi ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alım gücünün düştüğünü ancak bunun kısa sürede telafi edilebileceğini söyledi.

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İstanbul Tersane Komutanlığı’nda işçilerle iftar programında konuşan cumhurbaşkanı, “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor” dedi.

Erdoğan, eldeki için şükredip daha iyisi, güzeli ve ilerisi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

hayat pahalılığı sebebiyle alım gücünün bir parça düşmüş olabileceğini ifade eden Erdoğan, “30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin çalışıp ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça kimsenin bu milletin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek şöyle devam etti: “Elleriniz ovuşturarak Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alınteri, emeği ve fedakârlığı vardır.”

‘Asgari ücret 20 yılda 20 kat arttı’

Cumhurbaşkanı, “Eskiden ‘Emeksiz yemek olmaz’ derlerdi” ifadesini kullanırken, emeğin değerine dikkat çekti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1 buçuk kat arttırdık. Emekçilerimizin çok daha fazla hak ettiği de bir gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz hususlardan biri de sendikalardır. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”