İstanbul’da 1 Mayıs coşkusu: 84 milyonun insanca yaşayacağı ülkeyi inşa gücümüz var

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve siyasi partilerin öncülüğünde Maltepe Etkinlik Alanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Fotoğraflar: AA

Katılımcılar farklı güzergahlardan başladıkları yürüyüşün ardından altı farklı güvenlik noktasından geçerek alana ulaştı.

AA’ın aktardığına göre polis, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışan HDP kortejindeki bazı kişilere izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedede girişteki bazı bariyerler devrildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de kutlama için meydandaydı.

Gezi vurgusu

Birleşik Metal üyesi Betül Oral’ın okuduğu ortak metinde Gezi kararlarına atıf yapıldı.

“Gezi bu ülkenin yüz akıdır, direniş sembolüdür. Geleceğimize sahip çıkma iradesidir. Bu karanlık gidecek, Gezi kalacak. Gezi’yi dün savunduk, bugün savunuyoruz, yarın da savunacağız” diyen Oral, işçilerin ve emekçilerin ekmeğinin küçüldüğünü dile getirdi.

Ortak metinde şu ifadeye yer verildi: “Bu düzen böyle gitmez Bu bozuk düzen, bizim düzenimiz değil. Bu sömürü düzeninin bize vereceği hiçbir şey yok! Tek adam rejiminin sona ermesi, demokrasi ihtiyacı ve köklü bir değişim talebi mutlu bir azınlık dışında tüm kesimlerin ortak talebidir. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu, işsiz kalınmadığı, aç yatılmadığı bir dünya ve ülke istiyoruz. Birleşerek yaratacağız.

Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, mültecilik statüsünün tanındığı bir gelecek istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz! Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz!”

✊ Zamlara, baskılara ve düşük ücret dayatmalarına karşı 8 ilde alanlardayız. Gazeteciler #yanyana güçlü! #1M22 pic.twitter.com/4sw7avj4ho — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) May 1, 2022

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ‘Zamlar, sansür, kovulma; karşı çıkanlar #yanyana’ pankartıyla mitinge katıldı.