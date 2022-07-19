Akar, ABD’yi uyardı: Yunanistan’ın oyununa gelmeyin

ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan önergeyi kabul etmesine tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, makul çözüme çağırdı.

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Akar, dünkü kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akar, ABD’deki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Yunanistan’ın konuyu ‘uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara’ getirdiğini savunan Akar, “Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz” dedi.

‘Mantıklı çözüm’ çağrısı

Akar, ‘ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın’ gibi şartların olmaması gerektiğini vurguladı. Askeri heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirten Akar, sözlerini şöyle tamamladı: “Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır.”