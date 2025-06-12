ABD, TikTok fenomeni Khaby Lame'nin gözaltına alındığını duyurdu

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) açıklamasına göre TikTok fenomeni Khaby Lame gözaltına alındı. Lame’nin ülkeden gönüllü ayrılması istendi.

Fotoğraf: Khaby Lame / Instagram

NBC News’ün haberine göre ICE, TikTok’ta 162 milyon takipçisi bulunan Lame’nin ‘vize süresini aştığı’ gerekçesiyle ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

ICE sözcüsü Lame’nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındığını ve ‘ülkeden gönüllü ayrılmasına’ izin verildiğinin söylendiğini belirtti.

Lame’nin ajans temsilcilerinden ‘Sharks Celebrities’ ICE’nin açıklamasını ‘yalan haber’ diye nitelendirdi ve internet ünlüsünün ‘bu ay ABD’yi ziyaret etmediğini’ öne sürdü.

TikTok fenomeninden henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’a eleştirileriyle tanınan Türk asıllı Amerikalı internet yorumcusu Hasan Piker de 13 Mayıs’ta Chicago kentindeki O’Hare Havalimanı’nda ICE tarafından sorgulandığını duyurmuştu.

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nce (ICE) gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler sürerken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıkmıştı.

Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için 4 bin Ulusal Muhafız görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve yine Demokrat Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’ı suçlamıştı.