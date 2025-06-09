Los Angeles göçmenlere destek için üç gündür ayakta

ABD’nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar üçüncü gününde. Ulusal Muhafızların da sahaya indiği kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla birlikte kente 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.
Kentin belirli bölgelerinde kalabalık azalmadığı gibi aksine zaman zaman göstericilerle polis arasındaki çatışmaların şiddeti artıyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası.
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların ‘yasadışı’ sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.
Polis göstericilere karşı zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıyor.
Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.