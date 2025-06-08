New York'ta 'göçmen protestosu'na polis müdahalesi: Onlarca gözaltı

ABD’nin kenti New York’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) gözaltına aldığı göçmenlere destek için gösteri düzenleyen onlarca kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu. Protestoculara sert müdahalede bulunan polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

Gösteride onlarca kişi gözaltına alındı. Arbedede yaralanan bazı göstericiler hastaneye kaldırıldı.

Trump’ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ uygulamalarını bitiren Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ uygulamasını da kaldırmıştı.

Fotoğraf: AA

Trump, ülkeye düzensiz giren ‘suçlu göçmenlerin’ gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin ‘göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu’ savunmuştu.