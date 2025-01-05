ABD’de ilk ‘trafik yoğunluğu ücreti’ uygulaması New York’ta başladı

ABD’de araçlar için ‘trafik yoğunluğu ücreti’ uygulaması ilk kez New York’ta yürürlüğe girdi.

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New York Times’ın haberine göre yeni uygulama trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla New York’ta başladı.

Buna göre Central Park’ın güneyindeki Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara (yaklaşık 318 lira) kadar ücret vermek zorunda.

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar (yaklaşık 79 lira) ödeme yapacak.

‘Trafik yoğunluğu ücreti’nin 2028’e kadar 12 dolara (yaklaşık 425 lira), 2031’e kadar 15 dolara (yaklaşık 530 lira) çıkması planlanıyor.

Bu uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

New York Valisi Kathy Hochul’un iki yıl önce sunduğu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu duyurmuştu.