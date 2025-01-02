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Yaramazlara biraz batar!

Tam liste: 2025’te trafik cezalarına yüzde 43,93 zam

Trafik cezalarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2025’te yüzde 43,93 zam geldi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde GİB’in yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak belirlemesinin ardından trafik cezalarına da zam geldi.


Buna göre cezalar şöyle:

İhlal türüCeza miktarı
Yetkisiz çakar lamba kullanmaİlk ihlalde 138 bin 172 lira, tekrarında 276 bin 345 lira
Emniyet şeridini gereksiz yere kullanma9 bin 267 lira
Drift veya spin atma46 bin 392 lira
Engelli park alanına park etme1 bin 986 lira
Yük sınırını aşma8 bin 463 ila 51 bin 026 lira
Kırmızı ışık ve şerit ihlali2 bin 167 lira
Ters yönde araç kullanma9 bin 267 lira
Araç muayenesi yaptırmama2 bin 167 lira
Sahte plaka kullanma46 bin 302 lira
Hız sınırı ihlaliSınırı yüzde 10 ila 30 aşmada 2 bin 167 lira, yüzde 30 ila 50 aşmada 4 bin 512 lira ve yüzde 50 üstünde 9 bin 267 lira
Kış lastiği kuralına uymama5 bin 856 lira
Sürücü belgesiz araç kullanma18 bin 677 lira
Alkollü araç kullanma (promil sınırı aşımı)İlk ihlalde 9 bin 267, 2’ncisinde 11 bin 622 lira 3’üncü ihlalde 18 bin 677 lira
Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma47 bin 842 lira
Teknik cihaz testi reddetme (alkol/uyuşturucu ölçümü)26 bin 557 lira
Gereksiz yükleme veya gabari dışı yük8 bin 463 ila 16 bin 975 lira
Abartılı egzoz kullanma9 bin 267 lira
Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alma3 bin 84 lira

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