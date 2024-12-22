Gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'e çıkarıldı

Kar paylarında tevkifat (kesinti) oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı.

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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları, gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutuluyor.

Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutulurken, kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 için 230 bin lira) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyan edilmesi gerekiyor.

Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarla, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf olanlardaysa tevkifat nihai vergi oluyor.

Düzenlemeyle yüzde 10 olan bu tevkifat oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

Kararın yayın tarihinden itibaren dağıtılan kar payları üzerinden yüzde 15 tevkifat yapılacak.