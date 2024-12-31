Kamu tesislerinin 2025'teki bedelleri belirlendi

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanacakların 2025’te ödeyeceği asgari bedeller belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre eğitim ve dinlenme tesislerini kullanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 191 lira, 160 lira veya 125 lira ödeyecek.

Konaklama bedeliyse söz konusu özelliklere göre 73 lira, 66 lira veya 58 lira olarak belirlendi.

Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos dönemindeyse 96 veya 86 lira olacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli de kişi başına her gece için en az 96 lira ödeyecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerinin aylık bakım ücreti asgari 1416 lira olarak belirlendi.

Ayrıca asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Spor tesisleri

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü spor tesisinden yararlananlardan, bir saatlik en az 66 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 96 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan saatiyse en az 118 lira olacak.

Bu ücretler 1 Ocak itibariyle geçerli olacak.