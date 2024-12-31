Doğalgaz ve elektrikte 2025 hizmet bedelleri belirlendi

Doğalgaz ve elektrikte 2025’teki bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri tespit edildi.

Kilovat başına güvence bedelleri şu şekilde:

Sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için 569 lira

Mesken (konut) aboneleri için 200 lira 3 kuruş

Şehir aileleri ve gaziler için 100 lira

tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 270 lira

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2025’teki abone bağlantı bedelindeki üst sınırsa 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metrekare için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişimi 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi.

İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek