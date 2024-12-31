2025 gelir vergisi tarifesi belli oldu: İlk dilim 158 bin lira

2025’te geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre tarifedeki ilk dilim 110 bin liradan 158 bin liraya çıktı.

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22 Aralık’ta yüzde 10 olarak uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15’e çıkarılmıştı. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre vergi dilimlerindeki artışlar şöyle:

Birinci vergi dilimi: 110 bin liradan 158 bin liraya

İkinci vergi dilimi: 230 bin liradan 330 bin liraya

Üçüncü vergi dilimi: 580 bin liradan 800 bin liraya

Dördüncü vergi dilimi: 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya

Görsel: DİSK

Ücret geliri elde edenlerdeyse 870 bin liralık üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira oldu. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025’te 47 bin 519 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Ayrıca günlük 170 liralık yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 liralık yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

DİSK: Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırsa gelir vergisi ilk tarife dilimi 158 bin değil 237 bin lira olabilir

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamasında 2025’te kayıpların kısmen de olsa giderilebilmesi için cumhurbaşkanının yetkisini kullanarak ilk dilimi 237 bin liraya kadar yükseltmesi ve diğer dilimleri de buna göre revize etmesi gerektiğini belirtti.

Konfederasyona göre böylece az da olsa işçilerin ikinci ve üçüncü dilimlere girmesi gecikebilir ve kayıpları bir miktar azalabilirdi. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yetkisini kullanmadı.