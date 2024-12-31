Resmi Gazete'de yayınlandı: Akaryakıtta ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı’yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi.

Her yıl ocak ve temmuzda, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre beş aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapıldı.

ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek, akaryakıttaki vergi düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:

“Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı’yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğalgaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık.

Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla beş aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz.”