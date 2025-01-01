ABD'de araç kalabalığa daldı: 'En az 10 ölü'

ABD’de bir kişi önce araçla kalabalığın içine daldı, ardından inip çevresindekilere ateş açtı. En az 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis saldırının ardından polis önlem aldı… Fotoğraf: EarthCam

BBC‘nin haberine göre saldırı New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden olan Bourbon Caddesi’nde yapıldı.

Görgü tanıkları bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün inerek çevresindekilere ateş açtığını, bunun üzerine polisin karşılık verdiğini anlattı.

22 yaşındaki Kevin Garcia olaya dair “Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu” dedi.

Whit Davis’se şöyle konuştu: “Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti.”

New Orleans polisi ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğünü, 35 kişininse yaralandığı bildirdi.

Eyaletin resmi afet hazırlık kurumu ‘NOLA Ready’ yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını duyurarak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamasında Bourbon Caddesi’nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

FBI ‘ortaklarıyla bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacaklarını’ bildirdi.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Aletha Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını söylemişti.

New York şehrindeki Times Meydanı yakınlarında da yılbaşı kutlamalarında peş peşe iki bıçaklı saldırı yaşanmış, iki kişi ağır yaralanmıştı.



