ABD'de evsizlerin sayısı 2024'te yüzde 18 arttı

ABD’de evsizlerin sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 18 arttı. Bu, son zamanlardaki en büyük yıllık artış.

Los Angeles’ta bir evsiz. Fotoğraf: Wikimedia

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı, ülkede 2024’te evsizlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 18 arttığını duyurdu.

Bakanlığın raporuna göre ABD’de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda yaşıyor.

Rekor seviyedeki artışın nedenleri arasında konut fiyatlarındaki kriz, enflasyon, durağan ücretler, sistematik ırkçılık ve halk sağlığı eşitsizlikleri gösteriliyor.

Çocuk sahibi ailelerdeki evsizliğin önceki seneye göre yüzde 39 artması da dikkat çekiyor. Diğer taraftan 2024’te evsiz kalan 18 yaş altı çocukların sayısıysa 150 bin.