Adams'ı Türk yetkililerden rüşvet almakla suçlayan savcılar istifa etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı Türk yetkililer ve iş insanlarından rüşvet almakla suçlayan 11 savcının hepsi istifa etti.

Fotoğraf: The New York Times

New York ve Washington’da davaya bakan sekiz savcı, baskı iddiasıyla istifasını duyurmuştu.

‘Yanlışlık yok, hatalı olduğumuzu söylemeyeceğiz’

DW Türkçe‘nin haberine göre geriye kalan üç savcı Celia Cohen, Andrew Rohrbach ve Derek Wikstrom da ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’e mektup yazarak istifa etti.

Savcılar, mektupta şunu dedi: “İşimize geri dönmemiz için hata yaptığımızı kabul etmemiz ve pişmanlık duyduğumuzu söylememizin beklendiği açık. Ortada bir yanlış yokken hatalı olduğumuzu söylemeyeceğiz.”

Üç savcı bakanlığın, Adams’la ilgili suçlamalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini reddettiği için idari izne çıkarılmıştı.

Adams, Trump’a yakınlaştı

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Adams dosyasını kapatma girişimleri Trump yönetiminin işbaşı yapmasından sonra şubatta başladı.

Demokrat Partili Adams son dönemde Cumhuriyetçi Trump’a yakınlaşmıştı.

Dava bakanlığın talebiyle bu ay başında düşürülmüştü.

Türk yetkili ve iş insanlarından rüşvet almakla suçlanıyordu

Adams, en az bir Türk ‘yetkili’ ve beş ‘iş insanından’ rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanıyor. 26 Temmuz’da açıklanan iddianameye göre Adams, söz konusu Türkiye bağlantılarından 123 bin doları aşkın hediye, seyahat indirimi ve yasadışı bağış aldı.

İddianamede Türk ‘yetkili’ ve ‘iş insanlarının’ isimleri verilmiyor. Sadece uyrukları belirtiliyor ve şöyle tanımlanıyorlar: ‘işadamı 1’, ‘işadamı 2’, ‘işadamı 3’, ‘işadamı 4’, ‘işadamı 5’, ‘işkadını’, ‘organizatör’, ‘havayolu yöneticisi’ ve ‘Türk yetkili.’