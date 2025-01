New York’ta evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadele için 650 milyon dolar fon

ABD’de New York Belediyesi gelecek beş yıl içinde evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadele için 650 milyon dolarlık (yaklaşık 23 milyar 26 milyon lira) fon sağlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Wikimedia

New York sokaklarında ve metrolarında yaşayan evsiz sayısı kısmen artan kiralar ve kentteki barınma sistemi nedeniyle 2024’te önemli ölçüde arttı.

Türk yetkililerden rüşvet almak ve Türkiye’nin yararına eylemlerde bulunmak suçlamasıyla gündeme gelen New York Belediye Başkanı Eric Adams bu soruna karşı yeni finansman planını açıkladı.

Adams sokaklarda yaşayan, akıl hastalığı olan kişilerin hastaneye yatırılmasının kolaylaştırılmasını öngören bir eyalet yasası için sürdürülen çalışmaları hızlandıracaklarını kaydederek, gelecek beş yıl içinde evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadele için 650 milyon dolarlık ek fon ayıracaklarını duyurdu.

New York belediye başkanı, son zamanlarda pek çok New Yorklu’yu sarsan şiddet olaylarındaki artışa da dikkat çekerek “Bu yatırım metrolarımızda yaşayan ve ciddi akıl hastalıklarıyla mücadele eden New Yorklulara yönelik desteği genişletmemizi sağlayacak” dedi.

Ayrıca kentte metrolarda devriye gezen polis sayısının artırılacağı açıklandı.