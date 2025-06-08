Trump, Los Angeles'taki 'sınır protestosu'na Ulusal Muhafızları gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Los Angeles’ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini duyurdu.

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Trump’ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles’ta iki gündür devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu. Homan, Fox News kanalında kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini belirtti.

Los Angeles’ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişilerle polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine sorumlu Homan, Ulusal Muhafızlarla güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını öne sürdü.

Dün başlayan protestolar zaman zaman polisle göstericiler arasında çatışmalara dönüşmüştü.

Trump’ın Başdanışmanı Stephen Miller da protestoları ‘ABD’ye karşı bir isyan’ olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini belirtmişti.

Los Angeles’ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.