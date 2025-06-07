ABD Başkanı Trump'la Elon Musk'ın 'ilişkisi bitti'

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın ‘başkanlık makamına saygısızlık yaptığını’ belirterek ilişkisini bitirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Evan Vucci

Trump, Amerikan NBC News kanalına telefonla verdiği mülakatta Musk’la kavgası hakkında konuştu.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Musk’la ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, “Öyle olduğunu varsayıyorum, evet” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Musk’la ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin olmadığını da belirtti.

Trump, Musk’ın Demokrat adaylara finansal destek vermesi ihtimaliyle ilgili şöyle dedi:

“Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak.Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak.”

Trump, Musk’ın açıklamalarını “Bence bu, çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz” diye yorumladı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre’nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk’ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, “Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk’sa “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu” yorumunu yapmıştı.

Trump’ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasında Trump’ın adının da yer aldığını iddia etmişti. Daha sonra bu paylaşımını X hesabından sildi.