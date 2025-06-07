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Yaramazlara biraz batar!

Nusret Los Angeles'taki restoranını kapattı

Nusret Gökçe, ABD’nin Los Angeles kentindeki restoranını kapattı.

Fotoğraf: Arşiv

Eater’ın haberine göre Nusret, Beverly Hill şubesini 4 Haziran’da aniden kapattı. Şube 2021’den beri çalışıyordu.


2023’te ABD’de yedi şubesi bulunan Nusret iki yıl önce de 99 dolara altın benekli milkshake ve 100 dolara altın kaplamalı burger satmasıyla ünlenen Salt Bea Burger’ı kapatmıştı.

Salt Bea Burger ayrıca sadece ‘kadınlara özel’ pembe çörekler içinde ücretsiz, meze büyüklüğünde sebzeli ‘kadın burgeri’ çıkarması sonrası da topa tutulmuştu.

Restoranın müdürüyse amaçlarının cinsiyetçilik değil iltifat olduğunu savunmuştu. Salt Bae Burger, ‘New York’un en kötü restoranı’ olarak tanımlanıyordu.

Bugün itibarıyla Nusret’in ABD’de iki restoranı bulunuyor.

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