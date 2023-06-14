Nusret’in New York’taki burger restoranı kapandı

Nusret Gökçe’nin New York’ta açtığı ‘Salt Bea Burger’ adlı burger restoranı kapandı.

Nusret Gökçe. Fotoğraf: Arşiv

Guardian’ın aktardığına göre, bir zamanlar ‘New York’un en kötü restoranı’ olarak tanımlanan restoran kapandı.

Restoran, 99 dolara altın benekli milkshake ve 100 dolara altın kaplamalı burger satmasıyla ünlenmişti.

Salt Bea Burger ayrıca sadece ‘kadınlara özel’ pembe çörekler içinde ücretsiz, meze büyüklüğünde sebzeli ‘kadın burgeri’ çıkarması sonrası da topa tutulmuştu.

Restoranın müdürüyse amaçlarının cinsiyetçilik değil iltifat olduğunu savunmuştu.