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Yaramazlara biraz batar!

Nusret, Dünya Kupası animasyonunda da Messi’yi ‘darladı’

Yıl başı için hazırlanan kısa animasyon filmde, Katar’da oynan Dünya Kupası’ndaki yıldız futbolcular yer aldı. Futbolla ilgisi olmayıp her yerden fırlayan ve birçok turnuvaya gitmesi yasaklanan Salt Bae’nin sahibi Nusret Gökçe de yer aldı.

‘Salt Bae’ olarak tanınan Nusret Gökçe’nin Fransa’yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Arjantin’e 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandıran Lionel Messi’yle sahada fotoğraf çektirmek için ‘çırpınması‘ dünya gündemine oturmuştu.


Gökçe ayrıca madalyayı ısırmış ve kupaya ‘şaplak’ atmıştı. FIFA kurallarına göre dünya kupasına FIFA,  ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya giren kasap Nusret Gökçe’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin Katar’daki Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlatmış; Nusret’in ABD’nin en eski futbol turnuvası olan 2023 Open Cup finaline girmesi yasaklanmıştı.

Kısa filmde de Nusret

Adını bu şekilde dünyaya duyurabilen Nusret, yıl başı için yapılan kısa animasyon filmde de ‘yer bulmayı başardı.’

B/R Football’ın yaptığı ve birçok yıldızın turnuvada akıllarda kalan anlarıyla anlatıldığı filmde Nusret de Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’yi ‘darlarken’ anlatıldı.

Sahaya inmek için rüşvet verdiği iddia edilmişti: Nusret’in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

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