Sahaya inmek için rüşvet verdiği iddia edilmişti: Nusret’in U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

Dünya Kupası Finali’nin ardından ‘kuralları çiğneyerek’ sahaya giren ve ‘dokunulması yasak olan’ kupayla fotoğraflar çektiren kasap Nusret Gökçe’nin ABD’nin en eski futbol turnuvası olan 2023 Open Cup finaline girmesi yasaklandı.

‘Salt Bae’ olarak tanınan Nusret Gökçe’nin geçen hafta Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası Finali’nde yaptıklarının yankıları sürüyor.

Fransa’yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Arjantin’e 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandıran Lionel Messi’yle sahada fotoğraf çektirmek için ‘çırpınması‘ dünya gündemine oturdu.

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olan Gökçe’ye Messi’nin pas vermediği görülmüştü.

Öte yandan FIFA’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kupaya yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları dokunabilir. Ancak sahaya girerek ve kupaya dokunarak kuralları çiğneyen Gökçe’nin tüm bunları yapabilmek için ‘rüşvet’ verdiği iddia edildi.

Crystal Palace Eski Başkanı Simon Jordan’a göre Nusret’e sahaya girmesine izin veren kartı FİFA Başkanı Gianni Infantino verdi. Daha önce pek çok kez rüşvetle suçlanan Infantino’nun bu kez de Nusret’e bu kartı sağlamak için 100 bin dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

Tüm bu konuşulanların ardından, ABD’nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup, resmi Twitter hesabından Gökçe’nin finallere katılmasını yasakladığını duyurdu:

“Salt Bae, 2023 Open Cup’tan men edilmiştir.”