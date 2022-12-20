Messi ‘yumurta’nın rekorunu kırdı

Arjantin’in yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin Instagram’da paylaştığı kupalı fotoğrafı 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek, 56,1 milyon beğenisi olan ‘yumurta’ fotoğrafının rekorunu kırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa’yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Arjantin’e 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazandıran Messi, sosyal medya platformu Instagram’da beğenilme rekoru kırdı.

Messi’nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram’ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle ‘yumurta’ fotoğrafı olmuştu.

Instagram’da en beğenilen paylaşım 18.1 milyon ile ABD’li Kylie Jenner’a aitti. ‘World Record Egg’ (Dünya rekortmeni yumurta) adıyla açılan bir hesap yumurta fotoğrafı paylaşarak ‘Hep birlikte rekor kırarak Instagram’ın en beğenilen fotoğrafı’ olalım yazmış ve gönderi 56,1 milyon beğeni alarak Jenner’in rekorunu kırmıştı.