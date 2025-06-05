Trump 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye girişi yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump 12 ülke vatandaşının ABD’ye girişini yasakladı.

Fotoğraf: Arşiv

Pazartesi gece yarısı yürürlüğe girecek kararname şu ülkeleri kapsıyor: Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Kararnamede Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına seyahat kısıtlaması uygulanması da var.

ABD’de yasal ikamet ve geçerli vizesi olan bu kısıtlı 19 ülkenin vatandaşları kararname kapsamı dışında tutulacak.

Trump kararı “Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri’nin ve halkının ulusal güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için harekete geçmek zorundayım” diye savundu.

ABD başkanı ayrıca listeye ‘yeni tehditler ortaya çıktıkça’ farklı ülkelerin de eklenebileceğini söyledi.

Trump ilk döneminde de (Ocak 2017’de) Müslümanların ağırlıkta olduğu yedi ülkenin (Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen) vatandaşlarının ABD’ye seyahatini yasaklamıştı.