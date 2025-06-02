Rusya ve Ukrayna heyetleri 'barış' için İstanbul'da

Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, Ukrayna heyetinin İstanbul’a ulaştığını duyurdu. Görüşmenin 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılması planlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için İstanbul’daki barış görüşmelerine katılmak için Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da müzakerelerin yeni turunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin Rus heyete başkanlık edeceğini duyurmuştu.

Rusya: Ukrayna’nın barış konusundaki memorandum çalışmasını aldık

Medinski, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını duyurdu.

Russia Today’e belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirten Medinski “Rus heyeti, Ukrayna’dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı” dedi.

İlk görüşmede ‘1000 kişiye 1000 kişilik’ esir takası anlaşması yapılmıştı

İki ülke arasındaki ilk müzakere İstanbul’da Dolmabahçe’deki cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde 16 Mayıs’ta yapılmıştı.

Fotoğraf: AA

İki taraf, müzakerelerde ‘1000 kişiye 1000 kişilik’ bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi için anlaşmıştı.

Esir takası 25 Mayıs’ta tamamlanmıştı.