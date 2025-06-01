Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın Çırağan Sarayı'nda görüşecek

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesinin yarın 13:00’te Çırağan Sarayı’nda yapılması bekleniyor.

15 Mayıs’taki görüşme Dolmabahçe Sarayı’nda yapılmıştı. Fotoğraf: AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya ikinci tur görüşmelerini 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı önermişti. Lavrov, heyete Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinski’nin başkanlık edeceğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün İstanbul’a heyet göndereceklerini açıkladı.

Ukrayna heyetinin başındaysa ülkenin Savunma Bakanı Rüstem Umerov olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre heyetler yarın 13:00’te Çırağan Sarayı’nda buluşacak.

İstanbul’daki birinci tur görüşmeleri

Putin 11 Mayıs’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da yeniden başlamasını önermişti.

Zelenski ‘Putin’i Türkiye’de şahsen bekleyeceğini’ söylese de Kremlin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’a gelen heyetinde Putin yer almamıştı. Zelenski, Rusya’nın gönderdiği heyet için ‘aldatmaca’ yorumunu yapmıştı.

Nihayetinde Ankara’ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra İstanbul’a uğramadan Türkiye’den ayrılmıştı.

Bu arada ABD de görüşmelerde aktif bir rol oynuyordu. Liderler seviyesinde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin evvelinde Ortadoğu turunda olan Trump, Putin’in katılımı halinde Türkiye’de olacağını belirtmişti.

Fakat sonrasında ne Putin’in ne Zelenski’nin geldiği İstanbul’daki toplantıya Trump da katılmamıştı.

Başkanların görevlendirdiği heyetlerin görüşmesinden elde edilen somut sonuçlardan biri, 1000’e 1000 esir takasıydı.