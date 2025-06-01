Ukrayna, İstanbul'daki barış görüşmelerine katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinden bir heyetin yarın İstanbul’daki barış görüşmelerine katılacağını duyurdu.

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İstanbul’daki ikinci tur müzakereleri için Ukrayna heyeti yarın İstanbul’da olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 30 Mayıs’ta “Rus müzakere heyeti İstanbul’a yola çıkıyor, müzakerelerin ikinci turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir zirve olasılığına dair soruyu Peskov, şöyle yanıtlamıştı:

“Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz.”

Zelenski, barış görüşmelerine katılması için Ukrayna heyeti görevlendirdiğini duyurdu.

İstanbul’daki birinci tur görüşmeleri

Putin 11 Mayıs’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da yeniden başlamasını önermişti.

Zelenski ‘Putin’i Türkiye’de şahsen bekleyeceğini’ söylese de Kremlin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’a gelen heyetinde Putin yer almamıştı. Zelenski, Rusya’nın gönderdiği heyet için ‘aldatmaca’ yorumunu yapmıştı.

Nihayetinde Ankara’ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra İstanbul’a uğramadan Türkiye’den ayrılmıştı.

Bu arada ABD de görüşmelerde aktif bir rol oynuyordu. Liderler seviyesinde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin evvelinde Ortadoğu turunda olan Trump, Putin’in katılımı halinde Türkiye’de olacağını belirtmişti.

Fakat sonrasında ne Putin’in ne Zelenski’nin geldiği İstanbul’daki toplantıya Trump da katılmamıştı.

Başkanların görevlendirdiği heyetlerin görüşmesinden elde edilen somut sonuçlardan biri, 1000’e 1000 esir takasıydı.