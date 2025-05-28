Rusya barış müzakereleri için yine İstanbul'u önerdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Ukrayna’ya müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettik” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Fotoğraf: AA

İstanbul’daki görüşmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamasını önermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ‘Putin’i Türkiye’de şahsen bekleyeceğini’ söylese de Kremlin’in İstanbul’a gelen heyetinde Putin yer almamıştı. Zelenski, Rusya’nın gönderdiği heyet için ‘aldatmaca’ yorumunu yapmıştı.

Nihayetinde Ankara’ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra İstanbul’a uğramadan Türkiye’den ayrılmıştı.

Başkanların görevlendirdiği heyetlerin görüşmesinden elde edilen somut sonuçlardan biri, 1000’e 1000 esir takasıydı. Bu esir takası süreci devam ediyor.

Trump, Putin için “Ateşle oynuyor” demişti

Bu arada ABD de görüşmelerde aktif bir rol oynuyordu. Liderler seviyesinde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin evvelinde Ortadoğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in katılımı halinde Türkiye’de olacağını belirtmişti.

Fakat sonrasında ne Putin’in ne Zelenski’nin geldiği İstanbul’daki toplantıya Trump da katılmamıştı.

Süreçte Trump, Rusya’nın Ukrayna’yla ateşkese varma konusunda yavaş davrandığını savunmuş ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

ABD başkanı, Rus ordusunun Ukrayna’ya 25 Mayıs’taki saldırısının ardından da Putin için “Ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” demişti.

Trump Truth Social hesabından dün akşamki açıklamasındaysa bu sefer Putin’e doğrudan seslenerek “Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu ki, ben olmasaydım Rusya’nın başına çoktan büyük felaketler gelmiş olurdu, yani hakikaten kötü şeyler. Ateşle oynuyor!” yazmıştı.

Rusya’dan ‘2 Haziran, İstanbul’ önerisi

Lavrov yazılı açıklmasında Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna’yla doğrudan müzakerelere tekrar başlandığına değindi.

Ukrayna’ya müzakereler için İstanbul’u ve tarih olarak 2 Haziran’ı önerdiklerini açıkladı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin İstanbul’da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.