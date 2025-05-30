Rus heyeti müzakereler için 2 Haziran'da İstanbul'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rus müzakere heyeti İstanbul’a yola çıkıyor, müzakerelerin ikinci turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar” dedi.

Dmitri Peskov. Fotoğraf: AA

Peskov, İstanbul’daki görüşmede gündemin Rusya-Ukrayna müzakereleri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir zirve olasılığına dair soruyu Peskov, şöyle yanıtladı:

“Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz.”

İstanbul’daki ikinci tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna’nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını belirten Peskov, “Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor” dedi.

İstanbul’daki birinci tur görüşmeleri

Putin 11 Mayıs’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da yeniden başlamasını önermişti.

Zelenski ‘Putin’i Türkiye’de şahsen bekleyeceğini’ söylese de Kremlin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’a gelen heyetinde Putin yer almamıştı. Zelenski, Rusya’nın gönderdiği heyet için ‘aldatmaca’ yorumunu yapmıştı.

Nihayetinde Ankara’ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştükten sonra İstanbul’a uğramadan Türkiye’den ayrılmıştı.

Bu arada ABD de görüşmelerde aktif bir rol oynuyordu. Liderler seviyesinde gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin evvelinde Ortadoğu turunda olan Trump, Putin’in katılımı halinde Türkiye’de olacağını belirtmişti.

Fakat sonrasında ne Putin’in ne Zelenski’nin geldiği İstanbul’daki toplantıya Trump da katılmamıştı.

Başkanların görevlendirdiği heyetlerin görüşmesinden elde edilen somut sonuçlardan biri, 1000’e 1000 esir takasıydı.